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Kırgızistan'da "Dünya Başörtüsü Günü" kutlandı - Son Dakika

Kırgızistan'da "Dünya Başörtüsü Günü" kutlandı

01.02.2022 15:33
Kırgızistan'da "Dünya Başörtüsü Günü" kutlandı

Kırgızistan'da kadınlar, "1 Şubat Dünya Başörtüsü Günü" kapsamında düzenlenen kutlama etkinliğinde bir araya geldi.

Kırgızistan'da kadınlar, "1 Şubat Dünya Başörtüsü Günü" kapsamında düzenlenen kutlama etkinliğinde bir araya geldi.

Kırgızistan İslam Umma dergisince başkent Bişkek'te Büyük Konser Salonu'nda gerçekleştirilen kutlama etkinliğe çok sayıda kadın ve din adamı katıldı.

Etkinlikte, kendi alanlarında etkin kadınlar, kadın haklarının yanı sıra aile, iş, yaratıcılık, kişisel gelişim ve güzellik konularında bilgiler paylaştı.

Kırgızistan'da yaşayan etnik halklar, geleneksel başörtü defilesi düzenledi. Konuklara Kırgız kadınlarının geleneksel başörtüsü "eleçek"in bağlanması gösterildi.

Derginin yöneticisi Eliana Satarova, etkinlikte yaptığı konuşmada, Dünya Başörtüsü Günü'nün ülkede 2016'dan bu yana kutlandığını belirtti.

Başörtüsü ile ilgili etkinliklerin toplumda olumlu karşıladığını söyleyen Satarova, kadınların arasında dostluğu, diyaloğu pekiştirmeyi ve başörtülü kadınların ülke gelişimine sağladıkları katkıları göstermeyi amaçladıklarını ifade etti.

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Kırgızistan, baş örtüsü, Konser, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da 'Dünya Başörtüsü Günü' kutlandı - Son Dakika


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