Kırgızistan'da Dünya Çocuk Günü çeşitli ekinliklerle kutlandı - Son Dakika
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Kırgızistan'da Dünya Çocuk Günü çeşitli ekinliklerle kutlandı

01.06.2022 16:34

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 1 Haziran Dünya Çocuk Günü, 4 binden fazla çocuğun katıldığı yürüyüş ile kutlandı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 1 Haziran Dünya Çocuk Günü, 4 binden fazla çocuğun katıldığı yürüyüş ile kutlandı.

Dünya Çocuk Günü etkinlikleri kapsamında bir hafta sürecek "Nariste" 2. Uluslararası Çocuk Folklor Festivali başladı.

Festivale, Rusya'nın Tuva ve Altay Özerk Bölgeleri, Kazakistan ve Moğolistan'dan temsilciler ile Kırgızistan'ın tüm bölgelerinden çocuk folklor grupları katıldı.

İlki 2018'de düzenlenen Uluslararası Çocuk Folklor Festivali ile Kırgızistan'ın geleneksel halk kültürünün korunması ve geliştirilmesinin yanı sıra diğer ülkelerin halk sanatı ile tanışmanın amaçlandığı bildirildi.

Bişkek'teki çocuk etkinliklerin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgız geleneksel çalgı topluluğunun performansını dinledi ve çocuk yaratıcı ekiplerinin eserlerinin sunulduğu sergi alanlarını ziyaret etti.

Caparov, Kırgızistan'ın Issık Göl Bölgesi'ndeki Çolpon-Ata şehrinde 17 yıldır atıl duran ve Dünya Çocuk Günü'ne yetiştirilen modern rehabilitasyon merkezini hizmete açtı.

Kırgızistan'da Dünya Çocuk Günü çeşitli ekinliklerle kutlandı
Kırgızistan'da Dünya Çocuk Günü çeşitli ekinliklerle kutlandı
Kırgızistan'da Dünya Çocuk Günü çeşitli ekinliklerle kutlandı
Kırgızistan'da Dünya Çocuk Günü çeşitli ekinliklerle kutlandı

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Kaynak: AA

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