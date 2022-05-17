Kırgızistan'da enerji sektöründe reformlar ele alındı - Son Dakika
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Kırgızistan'da enerji sektöründe reformlar ele alındı

17.05.2022 14:30
Kırgızistan'da enerji sektöründe reformlar ele alındı

Kırgızistan Enerji Bakanı Doskul Bekmurzayev, mevcut tarife ve kaynakları kullanarak enerjide bir yılı başarıyla geride bıraktıklarını söyledi.

Kırgızistan Enerji Bakanı Doskul Bekmurzayev, mevcut tarife ve kaynakları kullanarak enerjide bir yılı başarıyla geride bıraktıklarını söyledi.

Bekmurzayev ve bağımsız uzmanların katılımıyla "Enerji Sektöründe Reform: Planlar ve Beklentiler" konulu yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Uzmanlar, enerji sektöründe üretim kapasite artırma çabaları, siyasi istikrarın korunması ve yerel yönetimlerde kadroların sık sık değişme sorununa dikkati çekti.

Bekmurzayev, mevcut tarife ve kaynakları kullanarak enerjide bir yılı başarıyla geride bıraktıklarını belirterek "Ülkedeki enerji sektörünün geliştirilmesi ve korunması gerekiyor. Çünkü enerji sektörü, uzun yıllardan beri ülke ekonomisini sübvanse ediyor." dedi.

Kırgızistan'da enerji tüketicilerinin yüzde 65'inin hane halkları olduğunu aktaran Bekmurzayev, "Enerji ve su kaynaklarımız, halkımızın zenginliğidir. Bu sektörü kapalı tutma niyetinde değiliz. Enerji sektöründe tüm kurumlarımız şeffaftır ve halka açıktır. Sektörde, 'enerji baronu' diye bir kavram kalmadı. Cumhurbaşkanımız var, bakan var ve enerji sektöründe yaklaşık 17 bin çalışanımız var." ifadelerini kullandı.

Ülkede güneş ışığı ve rüzgardan enerji üretimi için ilk kez kurulum çalışmalarını başlattıklarını aktaran Bekmurzayev, yenilenebilir enerjiye yabancı yatırım çekmek için arazi tahsisi ve gerekli izinlerin yer aldığı teşvik paketi hazırladıklarını bildirdi.

Bekmurzayev, sektörde en büyük sorun olan kalifiye eleman azlığı ve nepotizmin önüne geçmek için kendi mühendislerini yetiştireceklerini ve çalışanlar arasında rotasyona ağırlık vereceklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

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