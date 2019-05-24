Son Dakika Haberleri: Kırgızistan'da eski cumhurbaşkanının koruma müdürü tutuklandı

Kırgızistan'da eski cumhurbaşkanının koruma müdürü tutuklandı

1 saat önce

Kırgızistan'ın eski cumhurbaşkanı ve Sosyal Demokrat Parti Başkanı Almazbek Atambayev'in yakın korumalığını yapan Damir Musakeyev'in tutuklandığı bildirildi.

Kırgızistan'da eski cumhurbaşkanının koruma müdürü tutuklandı, System.String[]
Kırgızistan'ın eski cumhurbaşkanı ve Sosyal Demokrat Parti Başkanı Almazbek Atambayev'in yakın korumalığını yapan Damir Musakeyev'in tutuklandığı bildirildi.
Sosyal Demokrat Parti Sözcüsü Kunduz Joldubayeva, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, aynı zamanda parti üyesi olan Musakeyev'in çıkarıldığı ilçe mahkemesince 5 yıl hapis cezasına çarpıtıldığını duyurdu. Joldubayeva, Musakeyev'in mahkemede hükmün açıklanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiğini ifade etti.
Atambayev'in 2011-2017'deki cumhurbaşkanlığı döneminde Milli Güvenlik Devlet Komitesi (Milli İstihbarat Teşkilatı) bünyesindeki Devlet Koruma Hizmetleri Dairesi Müdürü olarak görev yapan Musakeyev, devlet tarafından verilen dairelerin paylaşımını güvenlik personeli arasında adaletsiz uygulamakla suçlanmıştı.
Musakeyev, Almazbek Atambayev'in cumhurbaşkanlığının sona ermesinin ardından görevinden istifa etmiş ve eski cumhurbaşkanının yakın korumalığını yapmaya devam etmişti.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:27 Kaynak: AA
Almazbek Atambayev, Sosyal Demokrat Parti, Kırgızistan, Cumhurbaşkanı, Güncel
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