Kırgızistan'da "evde kal" anonsları yapıldı
7 saat önce
Kırgızistan'ın Bişkek şehrinde belediye araçlarından insanların sokağa çıkmaması gerektiği yönünde anonslar yapıldı.
Kırgızistan'ın Bişkek şehrinde belediye araçlarından insanların sokağa çıkmaması gerektiği yönünde anonslar yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:32 Kaynak: AA
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