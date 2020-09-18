- Kırgızistan'da Eylül ayında kar yağdı - Son Dakika

- Kırgızistan'da Eylül ayında kar yağdı

BİŞKEK - Kırgızistan'ın Talas bölgesinde dün akşam saatlerinde kar yağdı.

Kırgızistan'ın Talas bölgesinde Eylül ayında kar yağdı. Bölge sakini tarafından dün akşam saatlerinde cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde yolların tamamen karla kaplandığı görüldü. Acil Durumlar Bakanlığına bağlı Hidrometeoroloji Ajansı, Salı günü fırtına uyarısı yapmıştı. Uyarıda ayrıca, 17 Eylül öğleden sonra ve 18-19 Eylül'de aralıklarla yağmur ve yüksek bölgelerde kar yağışı beklendiği belirtilmişti.