Son Dakika Haberleri: Kırgızistan'da futbol takımı kaza geçirdi: 1 ölü
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Kırgızistan'da futbol takımı kaza geçirdi: 1 ölü

56 dakika önce

Kırgızistan'da Akademya-Lider futbol takımı, ülkenin kuzeyi ile güneyini birleştiren Oş-Bişkek karayolunda kaza yaptı, kaza sonucu 22 yaşındaki bir futbolcu yaşamını yitirdi.

Kırgızistan'da futbol takımı kaza geçirdi: 1 ölü, System.String[]

Kırgızistan'da Akademya-Lider futbol takımı, ülkenin kuzeyi ile güneyini birleştiren Oş-Bişkek karayolunda kaza yaptı, kaza sonucu 22 yaşındaki bir futbolcu yaşamını yitirdi.


Kırgızistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Akademya-Lider futbol takımı oyuncularının bulunduğu minibüsün Oş-Bişkek karayolunda trafik kazası geçirdiği belirtildi. Açıklamada 22 yaşındaki İliç İmanbekov isimli sporcunun da hayatını kaybettiği aktarılırken takımın Kırgızistan'ın Oş kentinde düzenlenen maç sonrası başkent Bişkek'e dönerken kaza yaptığı kaydedildi. - BİŞKEK

Kırgızistan, Futbol, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:44 Kaynak: İHA
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