Kırgızistan'da Geleneksel Müzik Haftası kutlamaları başladı - Son Dakika
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Kırgızistan'da Geleneksel Müzik Haftası kutlamaları başladı

20.04.2022 17:06
Kırgızistan'da Geleneksel Müzik Haftası kutlamaları başladı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Geleneksel Müzik Haftası kutlamaları başladı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Geleneksel Müzik Haftası kutlamaları başladı.

Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı himayesindeki Geleneksel Müzik Haftası'nın ilk gününde, geleneksel kıyafetlerin tanıtıldığı yürüyüş ve müzik aletlerinin tanıtıldığı fuar düzenlendi.

Tarih Müzesi'nde, Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesinin (KTMÜ) katkılarıyla Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi yapıldı.

Etkinlikler kapsamında, "Psikosomatik Tıp ve Psikoloji" konulu konferans, geleneksel müzik sanatı üzerine söyleşiler düzenlenecek, konserler verilecek, kültür gezileri yapılacak ve Korkut-Ata adlı tiyatro oyunu sahnelenecek.

Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Azamat Camankulov, yaptığı açıklamada, her yıl Kırgızistan'da kutlanan Geleneksel Müzik Haftası'nın Türk dünyası ülkelerinde de kutlanmasını istediklerini belirtti.

Geleneksel Müzik Haftası 25 Nisan'da gala konseriyle sona erecek.

Kırgızistan'da Geleneksel Müzik Haftası kutlamaları başladı

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Kırgızistan, Türkiye, gençlik, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da Geleneksel Müzik Haftası kutlamaları başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırgızistan'da Geleneksel Müzik Haftası kutlamaları başladı - Son Dakika
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