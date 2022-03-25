Kırgızistan'da genel nüfus ve konut sayımı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırgızistan'da genel nüfus ve konut sayımı başladı

25.03.2022 11:00
Kırgızistan'da genel nüfus ve konut sayımı başladı

Kırgızistan'da 10 gün sürecek genel nüfus ve konut sayımı başladı.

Kırgızistan'da 10 gün sürecek genel nüfus ve konut sayımı başladı.

Milli İstatistik Komitesince yapılan açıklamada, ülke genelinde yaklaşık 28 bin görevlinin nüfus ve konut sayımına başladığı belirtildi.

Sayımda görevlilerin kişisel cep telefonu veya tablet kullanacağı ifade edilen açıklamada, nüfus ve konut sayım anketinde 40'tan fazla sorunun yer aldığı kaydedildi.

Her 10 yılda yapılan nüfus ve konut sayımı, 2020 yılı başında ülkede başlayan Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenmişti.

YORUMLAR
500
BAKAN YARDIMCISI KACIR: TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİ ÜRÜNLERİ DİKKAT VE GIPTA İLE TAKİP EDİLİYOR BAKAN YARDIMCISI KACIR: TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİ ÜRÜNLERİ DİKKAT VE GIPTA İLE TAKİP EDİLİYOR Milletvekili Aydemir: 'Bir tanesi kalmayacak Allah'ın izniyle' Milletvekili Aydemir: 'Bir tanesi kalmayacak Allah'ın izniyle'

Togo Cumhuriyeti, Kırgızistan, Milli, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da genel nüfus ve konut sayımı başladı - Son Dakika


Son Dakika
10:55 Alişan eşi Buse Varol'un "Yolumuz uzun olsun" diye kutladı!
10:52 Portekiz yenilgisi sonrası Dünya Kupası hayal oldu
10:50 "Eşimi taciz etti" deyip bıçakladı! Zihinsel engelli adama saldırı anları kamerada
10:46 Altın fiyatlarında son durum: Yükseliş sürüyor! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
10:22 Milli Takım dün yenildi, herkes Kuntz'un tercihlerinin sonucu belirlediğini düşünüyor
10:05 Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setine hırsız girdi!
10:04 Hemen başlıyor! Beşiktaş yeni hocası Ismael için bugün imza töreni düzenliyor!
10:02 Çağla Şıkel 5 milyon TL'lik melek kanatlı altın kaplama büstiyeri ile sosyal medyayı salladı
09:29 Ukrayna, Rusya'ya karşı Karadeniz'e mayın bıraktı! Tehlikeyi önlemek için Türk mayın gemileri göreve hazır
09:18 Beşiktaş, Valerien Ismael'i KAP'a bildirdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 11:09:34. #1.12#
SON DAKİKA: Kırgızistan'da genel nüfus ve konut sayımı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement