Kırgızistan'da genel nüfus ve konut sayımı başladı - Son Dakika

Kırgızistan'da 10 gün sürecek genel nüfus ve konut sayımı başladı.

Milli İstatistik Komitesince yapılan açıklamada, ülke genelinde yaklaşık 28 bin görevlinin nüfus ve konut sayımına başladığı belirtildi.

Sayımda görevlilerin kişisel cep telefonu veya tablet kullanacağı ifade edilen açıklamada, nüfus ve konut sayım anketinde 40'tan fazla sorunun yer aldığı kaydedildi.

Her 10 yılda yapılan nüfus ve konut sayımı, 2020 yılı başında ülkede başlayan Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenmişti.