Kırgızistan'da gönüllüler Kovid-19'la mücadelede yardıma koştu - Son Dakika

Kırgızistan'da gönüllüler Kovid-19'la mücadelede yardıma koştu

Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele devam ederken, çok sayıda gönüllü, sağlık çalışanlarına yardım etmek için kolları sıvadı.

Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele devam ederken, çok sayıda gönüllü, sağlık çalışanlarına yardım etmek için kolları sıvadı.

New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
Ayasofya'nın cami olmasına bir tepki de Ermenistan'dan geldi
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü

Kovid-19 salgını nedeniyle başkent Bişkek'te özellikle son iki haftadır artan koronavirüs ve zatürre vakaları nedeniyle hastanelerde yer kalmadı.

Yerel yönetimler hastanelerin iş yükünü azaltmak için iş çevrelerinin desteğiyle bazı spor tesisleri, eğitim merkezleri, ibadethaneler ve düğün salonlarını reçetesi olan hastalar için geçici tedavi merkezlerine dönüştürdü.

Kovid-19 ve zatürre hastalığını ağır geçirenlerin kabul edilmediği bu tedavi merkezlerinde yüksek ateş, grip, boğaz ağrısı ve halsizlik rahatsızlıklarıyla başvuran hastalara iğne ve serum takılıyor, danışma ve muayene hizmeti veriliyor.

Günde 12 saat hizmet vermeye başlayan tedavi merkezlerinde her yaş ve kesimden vatandaş, yetersiz sağlık personeli, yemek ve tıbbı ihtiyaçları nedeniyle sağlık çalışanlarına destek olmaya çalışıyor.

Gönüllülerin bazıları merkeze tedavi için gelen hastaların kaydını yapıyor, bazıları özel araçla sağlık çalışanlarını evine götürüyor, bazıları merkezde düzeni sağlıyor, bazıları da sağlık çalışanlarına hazır yemek ve içecek ulaştırıyor.

Futbolcu Aydana Otorbayeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedavi merkezlerindeki sağlık çalışanlarına destek olmak için "Birlikte" adlı gönüllü grubu kurduğunu söyledi.

Kısa sürede sağlık çalışanlarına ve hastalara yardımcı olmak için 20 gönüllüyü bir araya getirdiğini anlatan Otorbayeva, "Tedavi merkezlerinde bize verilen her işi karşılıksız yapıyoruz." dedi.

Otorbayeva, salgınla mücadelede halkın birlik ve beraberlik sergilediğini gururla gözlemlediğini dile getirdi.

Bir başka tedavi merkezinde 3 gündür gönüllü çalışan tüccar Meerim Cumabayeva, acil ihtiyaç duyulduğunu öğrendiğinde gönüllü olmaya karar verdiğini belirtti.

Tedavi merkezlerinde sağlık çalışanlarının yetersizliğinin mevcut durumu zorlaştırdığını söyleyen Cumabayeva, "Bugün merkezde 26 sağlık çalışanı, 4 gönüllü hizmet veriyor. Merkezde 5 solunum cihazı mevcut. Hemşire yetmiyor. Aralıksız çalışıyoruz. Çok yorgunuz. Hastalar da sabırsız. Günde yaklaşık 300 hasta başvuruyor. Hasta sayısının azalmasını arzu ediyoruz." şeklinde konuştu.

Halkın her kesiminden destek görmeye başladıklarını belirten Cumabayeva, gönüllülük işinin hayatın, varlığın ve insanların kıymetini daha iyi anlama fırsatı kazandırdığını ifade etti.

Cumabayeva, gönüllü olduğu tedavi merkezinde siperlik ve koruyucu giysilere acil ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Tedavi merkezinde düzenden sorumlu spor eğitmeni Damir Akerov da başkent Bişkek'in Oktyabr ilçesinde fırın fabrikasındaki alanın tedavi merkezine dönüştürülmesinin ardından salgınla mücadele etmek için gönüllü olduğunu anlattı.

Akerov, tedavi merkezine getirilen malzemelerin depoya alınması, çöplerin çıkarılması, getirilen erzak ve hazır yemeklerin mutfağa ve depoya alınmasının koordinasyonundan sorumlu olduğunu dile getirdi.

Pandeminin başladığı tarihten beri ilçesinde öğrencileriyle her türlü desteği sağlamaya başladıklarını söyleyen Akerov, "Salgın döneminde halkımız birbirine destek olmak için elinden geleni yapıyor. Bu bela karşısında bir yumruk haline geldik. İş birliği ve ortak gayretle virüs değil biz kazanacağız." dedi.

Kırgızistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 09:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da gönüllüler Kovid-19'la mücadelede yardıma koştu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:04 New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı 15:47 Ayasofya'nın cami olmasına bir tepki de Ermenistan'dan geldi 15:25 Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü 15:08 Yusuf Günay'dan Nihat Özdemir'in sözlerine yanıt: Asıl mecrasından saptırmaya yönelik 15:04 Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin 14:15 Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı 13:24 Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum 11:18 Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti 11:18 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum 10:58 Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi 10:56 Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı 10:08 Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor 09:53 İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti 08:56 Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi 08:55 LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
16:04
Ayasofya'nın cami olmasına bir tepki de Ermenistan'dan geldi
15:47
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
15:25
Yusuf Günay'dan Nihat Özdemir'in sözlerine yanıt: Asıl mecrasından saptırmaya yönelik
15:08
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
15:04
Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı
14:15
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
13:24
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
11:18
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum
11:18
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
10:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 16:16:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırgızistan'da gönüllüler Kovid-19'la mücadelede yardıma koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]