Kırgızistan'da gönüllüler Kovid-19'la mücadelede yardıma koştu - Son Dakika

Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele devam ederken, çok sayıda gönüllü, sağlık çalışanlarına yardım etmek için kolları sıvadı.

Kovid-19 salgını nedeniyle başkent Bişkek'te özellikle son iki haftadır artan koronavirüs ve zatürre vakaları nedeniyle hastanelerde yer kalmadı.

Yerel yönetimler hastanelerin iş yükünü azaltmak için iş çevrelerinin desteğiyle bazı spor tesisleri, eğitim merkezleri, ibadethaneler ve düğün salonlarını reçetesi olan hastalar için geçici tedavi merkezlerine dönüştürdü.

Kovid-19 ve zatürre hastalığını ağır geçirenlerin kabul edilmediği bu tedavi merkezlerinde yüksek ateş, grip, boğaz ağrısı ve halsizlik rahatsızlıklarıyla başvuran hastalara iğne ve serum takılıyor, danışma ve muayene hizmeti veriliyor.

Günde 12 saat hizmet vermeye başlayan tedavi merkezlerinde her yaş ve kesimden vatandaş, yetersiz sağlık personeli, yemek ve tıbbı ihtiyaçları nedeniyle sağlık çalışanlarına destek olmaya çalışıyor.

Gönüllülerin bazıları merkeze tedavi için gelen hastaların kaydını yapıyor, bazıları özel araçla sağlık çalışanlarını evine götürüyor, bazıları merkezde düzeni sağlıyor, bazıları da sağlık çalışanlarına hazır yemek ve içecek ulaştırıyor.

Futbolcu Aydana Otorbayeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedavi merkezlerindeki sağlık çalışanlarına destek olmak için "Birlikte" adlı gönüllü grubu kurduğunu söyledi.

Kısa sürede sağlık çalışanlarına ve hastalara yardımcı olmak için 20 gönüllüyü bir araya getirdiğini anlatan Otorbayeva, "Tedavi merkezlerinde bize verilen her işi karşılıksız yapıyoruz." dedi.

Otorbayeva, salgınla mücadelede halkın birlik ve beraberlik sergilediğini gururla gözlemlediğini dile getirdi.

Bir başka tedavi merkezinde 3 gündür gönüllü çalışan tüccar Meerim Cumabayeva, acil ihtiyaç duyulduğunu öğrendiğinde gönüllü olmaya karar verdiğini belirtti.

Tedavi merkezlerinde sağlık çalışanlarının yetersizliğinin mevcut durumu zorlaştırdığını söyleyen Cumabayeva, "Bugün merkezde 26 sağlık çalışanı, 4 gönüllü hizmet veriyor. Merkezde 5 solunum cihazı mevcut. Hemşire yetmiyor. Aralıksız çalışıyoruz. Çok yorgunuz. Hastalar da sabırsız. Günde yaklaşık 300 hasta başvuruyor. Hasta sayısının azalmasını arzu ediyoruz." şeklinde konuştu.

Halkın her kesiminden destek görmeye başladıklarını belirten Cumabayeva, gönüllülük işinin hayatın, varlığın ve insanların kıymetini daha iyi anlama fırsatı kazandırdığını ifade etti.

Cumabayeva, gönüllü olduğu tedavi merkezinde siperlik ve koruyucu giysilere acil ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Tedavi merkezinde düzenden sorumlu spor eğitmeni Damir Akerov da başkent Bişkek'in Oktyabr ilçesinde fırın fabrikasındaki alanın tedavi merkezine dönüştürülmesinin ardından salgınla mücadele etmek için gönüllü olduğunu anlattı.

Akerov, tedavi merkezine getirilen malzemelerin depoya alınması, çöplerin çıkarılması, getirilen erzak ve hazır yemeklerin mutfağa ve depoya alınmasının koordinasyonundan sorumlu olduğunu dile getirdi.

Pandeminin başladığı tarihten beri ilçesinde öğrencileriyle her türlü desteği sağlamaya başladıklarını söyleyen Akerov, "Salgın döneminde halkımız birbirine destek olmak için elinden geleni yapıyor. Bu bela karşısında bir yumruk haline geldik. İş birliği ve ortak gayretle virüs değil biz kazanacağız." dedi.