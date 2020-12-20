Kırgızistan'da günlük Covid-19 vaka sayısında düşüş - Son Dakika

Kırgızistan'da Aralık ayının başından bu yana günlük yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka sayısında azalma kaydedildi.

Korona virüs salgınıyla mücadelenin sürdüğü Kırgızistan'da vaka sayısında düşüş yaşanıyor. Covid-19 vaka sayısının Temmuz ayında zirveye ulaştığı Kırgızistan'da Aralık ayının başından bu yana günlük 200-300 vaka görülüyor.

Kırgızistan Başbakanlığına bağlı Covid-19 Cumhuriyet Karargahı, ülkede son 24 saatte 211 korona virüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Toplam vaka sayısının 79 bin 122'ye yükseldiği ifade edilen açıklamada, son bir gün içerisinde 321 kişinin iyileştiği ülkede toplam 72 bin 780 kişinin bu hastalığı yenerek sağlığına kavuştuğu bildirildi. Son bir günde 2 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, ülke genelinde toplam bin 330 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Covid-19 teşhisi konulan bin 664 kişinin hastanede tedavi gördüğü belirtilirken, 2 bin 463 kişiye de ayakta tedavi uygulandığı kaydedildi. Son bir günde 2 bin 331 korona virüs testinin yapıldığı Kırgızistan'da 4 bin 72 sağlık çalışanı Covid-19'a yakalanırken bunların 3 bin 836'sı iyileşti.

Covid-19'un en çok görüldüğü bölge Çuy bölgesi oldu

Kırgızistan'da, en fazla vakanın görüldüğü Çuy bölgesinde toplam 37 bin 181, en az vakanın görüldüğü Narın bölgesinde ise toplam 2 bin 210 vaka kayıtlara geçti. Ülkede korona virüsün ilk kez görüldüğü Celalabad'da toplam vaka sayısı 9 bin 682'ye, Oş'ta 13 bin 586'ya, Batken'de 7 bin 58'e, Issık Göl'de 6 bin 920'ye ve Talas bölgesinde 2 bin 485'e ulaştı.

Kırgızistan'da korona virüs görülmesinin ardından kapatılan sinema salonlarının açılmasına bu ayın başında izin verilirken, kamu kurumlarında yılbaşı etkinlikleri yasaklandı. - BİŞKEK