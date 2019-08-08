Kırgızistan'da güvenlik güçleri, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in tutuklanması amacıyla...
48 dakika önce
Kırgızistan'da güvenlik güçleri, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in tutuklanması amacıyla evine ikinci kez operasyon başlattı. Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:10 Kaynak: AA
Erdoğan: Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır Kırgızistan'daki çatışmalarda 1 kişi öldü, 36 kişi yaralandı Son Dakika! Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşandı! İşte ilk açıklama Denizli'deki 4.2 ve 6 büyüklüğündeki iki depremin ardından olay yerinden ilk görüntüler