Kırgızistan'da halk Kurban Bayramı alışverişi için çarşılara ve hayvan pazarlarına akın etti - Son Dakika

Kurban Bayramı'nı yarın karşılayacak olan Kırgızistan halkı, bayram alışverişi yapmak için çarşılara ve hayvan pazarlarına akın etti.

Ülkenin kuzeyindeki başkent Bişkek'in farklı noktalarda kurulan hayvan pazarlarında besiciler ile alıcılar arasında yapılan pazarlıklar renkli geçiyor.

Sadece küçükbaş hayvanların satışı yapıldığı pazara kurbanlıklarını getiren besicilerden Bakıt Kabulbekov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazarda ağırlığıyla ve güzelliği ile dikkati çeken kurbanlıklarını ülkenin güneyindeki Celalabad Bölgesi'nden getirdiğini söyledi.

Kabulbekov, kurbanlık fiyatının geçen yıla göre hemen hemen iki kat arttığını belirterek "Geçen yıl 500-600 liraya sattığımız küçük hayvanımızı bu yıl 1000-1200 liraya veriyoruz. Satışlar da geçen yıla göre biraz zayıf." ifadesini kullandı.

Bişkek'te hayvan pazarları kadar gıda pazarlarının özellikle kuruyemiş, şekerleme, meyve reyonlarında da bayram hareketliliği yaşanıyor. Merkezdeki Oş Pazarı'nda tezgah aralarında geçiş yerlerden birinin renkli balonlarla süslendiği dikkati çekti.

Kuruyemiş satıcılarından Muhammed Dalabayev, Kırgızistan'da yarın kutlanacak Kurban Bayramı dolayısıyla tezgah aralarında geçiş yerini annesi tarafından renkli balonlarla süslediğini anlattı. Türkiye Türkçesini iyi konuşan Elmira adlı satıcı da Türkiye'den ithal edilen fıstığın en çok rağbet gördüğünü ifade ederek yine kayısı, ceviz, kuru üzüm satıldığını aktardı.

Kırgızistan'da meydanlarda namaz kılınmayacak

Kırgızistan'da her bayramda binlerce insanın katılımıyla kent meydanlarında kılınan namazların bu sene de kılınmayacağı bildirildi. Müftülük, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kurban Bayram namazının sadece cami ve mescitlerde yarın saatle 07.30'da kılınacağını duyurdu.

Ayrıca, herkesin abdestini evinde alması, kendi seccadesini getirmesi, tıbbı maske kullanması ve sosyal mesafe kuralına uyması istendi.