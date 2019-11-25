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Kırgızistan'da halk, yolsuzluk karşıtı protesto düzenledi

6 saat önce

Kırgızistan'da halk, yolsuzluk karşıtı protesto düzenlediKırgızistan, (DHA)- Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 500 civarında protestocu, ülkede ortaya çıkan yolsuzlukla ilgili protesto düzenledi.

Kırgızistan'da halk, yolsuzluk karşıtı protesto düzenledi

Kırgızistan, (DHA)- Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 500 civarında protestocu, ülkede ortaya çıkan yolsuzlukla ilgili protesto düzenledi. Kar yağışı altında Ala Too Meydanı'nda bulunan hükümet binası önünde toplanan kalabalık, yolsuzlukların araştırılmasını talep etti. Yolsuzluk iddialarında adı geçenlerden biri olan Çin vatandaşı Uygur Türkü Saimait Aierken 10 Kasım 2019'da İstanbul'da öldürülmüştü.

Başkent Bişkek'te hükümet binasının önünde toplanan protestocular, yolsuzluk skandalından sorumlu olan Devlet Gümrük Komitesi eski Başkan Yardımcısı Rayimbek Matraymov'un yargılanmasını istedi. Matraymov'un adı, 10 Kasım'da İstanbul'un Fatih ilçesinde öldürülen Saimait Aierken ile birlikte Kırgızistan'dan 647 milyon doların yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada geçtiği belirtildi. Saimait Aierken'in paraları kaçırdığı ülkelerin başında Türkiye, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri geliyor. Maytraymov'un fotoğraflarının bulunduğu dövizleri taşıyan protestocular, hükümet binası önünde yolsuzluğa karışan devlet yetkililerinin yargı önünde hesap vermesini talep etti. Barışçıl geçen gösterinin olaysız bir şekilde sonlandığı bildirildi.

Kırgızistan'da halk, yolsuzluk karşıtı protesto düzenledi

Kırgızistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:07 Kaynak: DHA
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