Kırgızistan'da Havaalanlarında Bomba Paniği
1 saat önce
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Manas Uluslararası Havaalanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.
Kırgızistan
'ın başkenti Bişkek'teki Manas Uluslararası Havaalanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.
Havaalanı Basın Sözcüsü Aliya Kurbanova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bomba ihbarının ardından boşaltılan Manas Uluslararası Havaalanı'nda şüpheli duruma rastlanmaması üzerine yaklaşık 3 saat sonra normal faaliyetlere başlandığını belirtti.
Kurbanova, ülkenin güneyindeki Oş kentinde bulunan Oş Havaalanı'nın da bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildiğini, bölgedeki incelemelerin sürdüğünü kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:02 Kaynak: AA
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