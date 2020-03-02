Kırgızistan'da hükümet karşıtı protesto eylemine polis sert müdahale etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kırgızistan'da hükümet karşıtı protesto eylemine polis sert müdahale etti - Son Dakika Dünya

Kırgızistan'da hükümet karşıtı protesto eylemine polis sert müdahale etti

6 saat önce

Kırgızistan'da gerçekleşen hükümet karşıtı protestolara polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Eylemciler eski bir siyasetçinin serbest bırakılmasını ve Covid-19 salgınına karşı daha ciddi önlemler alınmasını talep etti.

Kırgızistan'da hükümet karşıtı protesto eylemine polis sert müdahale etti, System.String[]

Kırgızistan'da gerçekleşen hükümet karşıtı protestolara polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.


Pazartesi günü başkent Bişkek'te iki bine yakın kişinin katıldığı protesto eylemlerinde göstericiler hükümet binasına yürümek istedi.

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Kırgızistan, Hükümet, Polis, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:24 
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