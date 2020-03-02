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Kırgızistan'da hükümet karşıtı protesto eylemine polis sert müdahale etti
6 saat önce
Kırgızistan'da gerçekleşen hükümet karşıtı protestolara polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Eylemciler eski bir siyasetçinin serbest bırakılmasını ve Covid-19 salgınına karşı daha ciddi önlemler alınmasını talep etti.
Kırgızistan'da gerçekleşen hükümet karşıtı protestolara polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.
Pazartesi günü başkent Bişkek'te iki bine yakın kişinin katıldığı protesto eylemlerinde göstericiler hükümet binasına yürümek istedi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:24
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