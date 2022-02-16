Kırgızistan'da iç ekonomiyi canlandırmak için Göçebelerin Mirası Milli Holdingi kuruldu - Son Dakika

Kırgızistan'da 32 projeyi hayata geçirerek iç ekonomiyi canlandırmayı amaçlayan ve "Göçebelerin Mirası" adı verilen Milli Holding kuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un kararnamesi uyarınca kurulan Milli Holding ile madencilik sektöründe reform yapılmasının amaçlandığı belirtildi.

Caparov'un katılımıyla Göçebelerin Mirası Milli Holding AŞ'nin proje tanıtım toplantısı da yapıldı.

Toplantıda, şirketin, iç ekonomiyi canlandırmaya, ülkenin maden ve ham madde tabanını, sanayisini, hidroelektrik potansiyelini, dijital teknolojiler, eğitim, turizm ve tıp alanlarındaki girişimlerini geliştirmeye yönelik 32 proje sunuldu.

Sunulan girişimler arasında Issık Göl Bölgesi'nde çimento fabrikasının inşaatı, yılda 5 milyon ton üretim kapasiteli linyit havzasının geliştirilmesi, Kuttisai, Taldı-Bulak ve Andaş adlı madenlerin işletilmesi, Çon-Kemin, Kara-Kul ve Orto-Tokoy hidro elektrik santrallerinin inşaatı, eğitim ve bilişim sektörlerin geliştirilmesi ve sanayi bölgelerin kurulması gibi önemli projeler yer aldı.

Cumhurbaşkanı Caparov, önerilen projelerin konseptini ve Ulusal Holding Şirketi'nin 2022 yılı bütçesini onayladı.