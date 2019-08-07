Son Dakika Haberleri: Kırgızistan'da ifade vermeye gitmeyen eski cumhurbaşkanının evine polis baskını
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Kırgızistan'da ifade vermeye gitmeyen eski cumhurbaşkanının evine polis baskını

34 dakika önce

Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve selefi Almazbek Atambayev arasında gerilim iyice tırmandı. İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma birimi tarafından tanık sıfatıyla sorgulanmak üzere çağrılan eski Cumhurbaşkanı Atambayev ifade vermeye gitmeyince evini polis bastı.

Kırgızistan'da ifade vermeye gitmeyen eski cumhurbaşkanının evine polis baskını, System.String[]
Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve selefi Almazbek Atambayev arasında gerilim iyice tırmandı. İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma birimi tarafından tanık sıfatıyla sorgulanmak üzere çağrılan eski Cumhurbaşkanı Atambayev ifade vermeye gitmeyince evini polis bastı.

Kırgız basınının görgü tanıklarından aktardığı bilgiye göre Atambayev'in başkent Bişkek yakınlarında bir köydeki evine polisler operasyon düzenledi. Olay esnasında havada helicopter uçtu. Görgü tanıkları ateş sesleri duyduklarını ve evden yaralıların çıkarıldığını da söyledi.
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İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı, Kırgızistan, Polis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 07:27 
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