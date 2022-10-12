Kırgızistan'da iki yeni okula Haydar Aliyev ve Nizami Gencevi adları verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kırgızistan'da iki yeni okula Haydar Aliyev ve Nizami Gencevi adları verildi

12.10.2022 13:28
Kırgızistan'da iki yeni okula Haydar Aliyev ve Nizami Gencevi adları verildi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, yeni iki okula Azerbaycan'ın kurucu lideri Haydar Aliyev ve halk şairi Nizami Gencevi adları verildi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, yeni iki okula Azerbaycan'ın kurucu lideri Haydar Aliyev ve halk şairi Nizami Gencevi adları verildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bişkek'teki ziyaretinin ikinci gününde, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile birlikte, şair Nizami Gencevi'nin adını taşıyacak 550 öğrenci kapasiteli okulun açılışını gerçekleştirdi.

Aliyev ve Caparov ayrıca, Azerbaycan'ın üçüncü Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in adı verilen 500 öğrenci kapasiteli 20 numaralı okulda düzenlenen törene katıldı.

Caparov, burada yaptığı konuşmada, Kırgızistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin tamamen yeni bir stratejik ortaklık düzeyine ulaştığını söyledi.

Aliyev, ziyaret kapsamında, Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un mezarının bulunduğu Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'ni ziyaret etti.

İki liderin katılımıyla başkentin en lüks semtinde Kırgızistan-Azerbaycan Dostluk Parkı'nın açılışı yapıldı.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kazakistan ile orta koridorun geliştirilmesi için çalışmalara devam edeceğiz''Kardeş Azerbaycan'ı da dahil ederek yakın... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kazakistan ile orta koridorun geliştirilmesi için çalışmalara devam edeceğiz''Kardeş Azerbaycan'ı da dahil ederek yakın... Son dakika haberi: Azerbaycan'ın Washington Büyükelçiliği'nin aracına ateş açıldı Son dakika haberi: Azerbaycan'ın Washington Büyükelçiliği'nin aracına ateş açıldı
Kaynak: AA

Haydar Aliyev, Kırgızistan, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da iki yeni okula Haydar Aliyev ve Nizami Gencevi adları verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:31 İranlı oyuncu Norouzi, ülkesindeki protestolara destek için giydiği hicabı çıkardı
18:18 Ahmet Şık'ın şikayeti ile ifadeye çağrılan Alperen Ocakları Genel Başkanı konuştu: Sözlerimin arkasındayım
17:52 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! Mecidiyeköy'de yabancılara ev satacaklar
17:27 Galata Kulesi'nde feci olay: Yabancı uyruklu şahıs metrelerce yüksekten aşağı atladı
17:27 Rapçi Kanye West'ten yeni bir skandal! Ünlü spor markasının yöneticilerine yetişkin film izletti
17:21 ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili aldığı karar Yunanistan'ı karıştırdı!
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da mevkidaşı Tokayev ile masa tenisi oynadı
16:45 Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı
16:33 Afganistanlı genç, kız arkadaşını zehirleyerek öldürdü! İşte korkunç cinayetin gerekçesi
16:29 Manchester City'nin yıldız golcüsü Haaland'ın dudak uçuklatan serbest kalma bedeli ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 18:50:58. #1.13#
SON DAKİKA: Kırgızistan'da iki yeni okula Haydar Aliyev ve Nizami Gencevi adları verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement