Kırgızistan'da ilk korona virüsü vakaları açıklandı - Son Dakika
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Kırgızistan'da ilk korona virüsü vakaları açıklandı

7 saat önce

Kırgızistan'da 3 korona virüsü vakası Sağlık Bakanlığı tarafından doğrulandı.

Kırgızistan'da ilk korona virüsü vakaları açıklandı, System.String[]

Kırgızistan'da 3 korona virüsü vakası Sağlık Bakanlığı tarafından doğrulandı.


Sağlık Bakanı Kosmosbek Cholponbayev, sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada Kırgızistan'da 3 korona virüsü vakası olduğunu duyurdu. Sağlık Bakanı, korona virüsü vakalarının 6 gün önce Umre vazifesini yerine getirmek için Suudi Arabistan'da bulunduklarını kaydetti.


Kırgızistan, dün yabancı ziyaretçilerin ülkeye girişlerini kapattı. Kırgızistan hükümeti sadece Kırgız vatandaşlarının ülkeye girişine izin veriyor. - BİŞKEK

Sağlık Bakanlığı, fahrettin koca, Kırgızistan, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:01 Kaynak: İHA

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