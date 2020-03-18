Kırgızistan'da ilk korona virüsü vakaları açıklandı - Son Dakika

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Kırgızistan'da ilk korona virüsü vakaları açıklandı
7 saat önce
Kırgızistan'da 3 korona virüsü vakası Sağlık Bakanlığı tarafından doğrulandı.
Kırgızistan'da 3 korona virüsü vakası Sağlık Bakanlığı tarafından doğrulandı.
Sağlık Bakanı Kosmosbek Cholponbayev, sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada Kırgızistan'da 3 korona virüsü vakası olduğunu duyurdu. Sağlık Bakanı, korona virüsü vakalarının 6 gün önce Umre vazifesini yerine getirmek için Suudi Arabistan'da bulunduklarını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:01 Kaynak: İHA
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