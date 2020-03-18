- Kırgızistan'da İlk Korona Virüsü Vakaları Açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel - Kırgızistan'da İlk Korona Virüsü Vakaları Açıklandı - Son Dakika

- Kırgızistan'da İlk Korona Virüsü Vakaları Açıklandı

6 saat önce

- Kırgızistan'da ilk korona virüsü vakaları açıklandı Kırgızistan'da 3 korona virüsü vakası Sağlık Bakanlığı tarafından doğrulandı.

- Kırgızistan'da İlk Korona Virüsü Vakaları Açıklandı, System.String[]

- Kırgızistan'da ilk korona virüsü vakaları açıklandı

BİŞKEK - Kırgızistan'da 3 korona virüsü vakası Sağlık Bakanlığı tarafından doğrulandı.

Sağlık Bakanı Kosmosbek Cholponbayev, sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada Kırgızistan'da 3 korona virüsü vakası olduğunu duyurdu. Sağlık Bakanı, korona virüsü vakalarının 6 gün önce Umre vazifesini yerine getirmek için Suudi Arabistan'da bulunduklarını kaydetti.

Kırgızistan, dün yabancı ziyaretçilerin ülkeye girişlerini kapattı. Kırgızistan hükümeti sadece Kırgız vatandaşlarının ülkeye girişine izin veriyor.

Sağlık Bakanlığı, fahrettin koca, Kırgızistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:43 Kaynak: İHA

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