- Kırgızistan'da İlk Korona Virüsü Vakaları Açıklandı - Son Dakika

- Kırgızistan'da ilk korona virüsü vakaları açıklandı

BİŞKEK - Kırgızistan'da 3 korona virüsü vakası Sağlık Bakanlığı tarafından doğrulandı.

Sağlık Bakanı Kosmosbek Cholponbayev, sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada Kırgızistan'da 3 korona virüsü vakası olduğunu duyurdu. Sağlık Bakanı, korona virüsü vakalarının 6 gün önce Umre vazifesini yerine getirmek için Suudi Arabistan'da bulunduklarını kaydetti.

Kırgızistan, dün yabancı ziyaretçilerin ülkeye girişlerini kapattı. Kırgızistan hükümeti sadece Kırgız vatandaşlarının ülkeye girişine izin veriyor.