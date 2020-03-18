Kırgızistan'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
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Kırgızistan'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

6 saat önce

Kırgızistan Sağlık Bakanı Kosmosbek Çolponbayev, ülkede ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurdu.

Kırgızistan'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi, System.String[]

Kırgızistan Sağlık Bakanı Kosmosbek Çolponbayev, ülkede ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurdu.


Çolponbayev, başbakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, Umre'den 12 Mart'ta dönen ve evlerinde karantinada tutulan 3 kişinin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Yeni tip koronavirüs tespiti yapılan hastaların yaşadığı Celalabad bölgesine bağlı Suzak ilçesine giriş çıkışlar yasaklandı.

fahrettin koca, Kırgızistan, Umre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:08 Kaynak: AA

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