Kırgızistan'da İstanbul'un fethinin 569. yılı kutlandı - Son Dakika
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Kırgızistan'da İstanbul'un fethinin 569. yılı kutlandı

30.05.2022 18:36

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde (KTMÜ) İstanbul'un fethinin 569. yılı konserle kutlandı.

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi'nde (KTMÜ) İstanbul'un fethinin 569. yılı konserle kutlandı.

KTMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Dünyası Orkestrası "Gönüllerin Fethi" temalı konserde fetih ezgileri seslendirdi.

Türk Dünyası Müzik Topluluğu sanatçısı İrfan Gürdal'ın sahne aldığı konserde, "Çırpınırdı Karadeniz" şarkısını solist Fatih Erenler ve "Fetih Marşı'nı Sebahattin Sivrikaya seslendirdi.

Konserde konuşan KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünü tebrik etti.

Programda, İstanbul'un fethinin 569. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan Ayasofya'da ışık ve gökyüzü haritalama gösterisi izlettirildi.

Kırgızistan'da İstanbul'un fethinin 569. yılı kutlandı
Kırgızistan'da İstanbul'un fethinin 569. yılı kutlandı
Kırgızistan'da İstanbul'un fethinin 569. yılı kutlandı
Kırgızistan'da İstanbul'un fethinin 569. yılı kutlandı

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İSTANBUL'UN FETHİNİN 569'UNCU YILI YEDİKULE HİSARI'NDA KUTLANDI İSTANBUL'UN FETHİNİN 569'UNCU YILI YEDİKULE HİSARI'NDA KUTLANDI
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da İstanbul'un fethinin 569. yılı kutlandı - Son Dakika


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