Kırgızistan'da kadınların bir araya geldiği forumda yeni anayasa taslağıyla ilgili endişeler dile getirildi - Son Dakika

Kırgızistan'da kamu ve sivil toplum örgütlerinde görevli kadınların bir araya geldiği forumda, yeni anayasa taslağında kadınların seçilme hakkının kısıtlanacağından duyulan endişeler dile getirildi.

Avrupa Birliğinin desteği ile kadınların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde karşılaştıkları sorunlara dikkati çekmek için bir forum düzenlendi.

Forumda parlamento, hükümet, yerel yönetimler, üretim ve iş sektörü, sivil toplum örgütleri ile medyada çalışan kadınlar bir araya geldi.

Yeni anayasa taslağıyla ilgili endişelerin de dile getirildiği forumda, yeni taslakla kamuda temsil edilen kadınların oranının azalacağı savunuldu.

Başbakan Yardımcısı Elvira Surabaldiyeva, yaptığı konuşmada, Kırgızistan'da yasalara göre, kamuda kadın temsilinin yüzde 30 olması gerektiğini belirterek, "Bugün siyasi görevlerde kadın temsili yüzde 3'tür. Üç kadın kaymakamımız var. Kadın belediye başkanlarımız hiç yok. Mesela, her yıl kamuya giren kadınların oranı yüzde 40. Ne yazık ki, karar alma düzeyine çıkan kadınların oranı ise yüzde 10'dur." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs salgın döneminde kadınlara yönelik artan şiddet olaylarına da değinen Surabaldiyeva, "Kırsal kesimde kadınlar salgın günlerinde büyük sorunlarla karşı karşıya kaldı. Kadınlar devletin desteğine ihtiyaç duyuyor. Ne yazık ki, bu yıl kadına yönelik şiddet oranı yüzde 18'e çıktı." dedi.

Surabaldiyeva, hükümetin reformlara hazır olduğunu belirterek "Sosyal alanda ciddi reformlar gereklidir. Siyasi irademiz var. İktidardaki sürekli değişikliklerden dolayı toplum hayal kırıklığı yaşıyor. Toplumdaki depresyonu diyalog yoluyla çözmemiz gereklidir." ifadesini kullandı.

Kamuoyunda yeni anayasa taslağı ile ilgili tartışmalara değinen Kırgızistan Avukat Barosunu temsil eden hukukçu Saniya Toktogaziyeva da yeni anayasa ile kadınların seçilme hakkından mahrum kalabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Yeni anayasa taslağının kadınların kamudaki temsil hakkını garanti altına almadığını savunan "Köy yaşamı" adlı sivil toplum örgütü lideri Bibigül Bupebayeva, yeni anayasanın kadınların kamudaki bilgiye ulaşımını zorlaştıracağını savundu.

Son 10 yıldır parlamenter yönetim sistemle yönetilen Kırgızistan'da meclise girmek isteyen siyasi partilere milletvekili aday listelerinde kadın, genç ve engelli kotasına uyma zorunluluğu bulunuyor.

Gelecek yıl referanduma götürülmesi hazırlanan anayasa taslağında sandalye sayısının düşürüleceği meclisin bir kısmının bağımsız adayların seçilmesine imkan tanınacağı belirtiliyor.