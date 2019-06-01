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Kırgızistan'da Kadir Gecesi

1 saat önce

- İmam Serahsi Camisi'ndeki ibadet edilmesi Cemaatin dua etmesi Müftülük Yetkilisi Coldoşbek Abdıldayev'in açıklaması Ahıskalı Türklerinin Kadir Gecesini ihya etmesi BİŞKEK - Kırgızistan'da yaşayan Müslümanlar, Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan daha hayırlı olan" Kadir...

- İmam Serahsi Camisi'ndeki ibadet edilmesi
Cemaatin dua etmesi
Müftülük Yetkilisi Coldoşbek Abdıldayev'in açıklaması
Ahıskalı Türklerinin Kadir Gecesini ihya etmesi BİŞKEK - Kırgızistan'da yaşayan Müslümanlar, Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan daha hayırlı olan" Kadir Gecesi dolayısıyla camilere akın etti.
Kırgızistan'da Kadir Gecesi
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:37 Kaynak: AA
Müftülük, Kadir Gecesi, Kuran-ı Kerim, Kırgızistan, Güncel
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