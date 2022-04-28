Kırgızistan'da Kadir Gecesi'nde camiler doldu - Son Dakika
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Kırgızistan'da Kadir Gecesi'nde camiler doldu

28.04.2022 02:04
Kırgızistan'da Kadir Gecesi'nde camiler doldu

Kırgızistan'da Kadir Gecesi'ni idrak etmek isteyen Müslümanlar camileri doldurdu.

Kırgızistan'da Kadir Gecesi'ni idrak etmek isteyen Müslümanlar camileri doldurdu.

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi kampüsündeki Abdulkerim Satuk Buğra Han Camisi dolup taştı.

Cemaat, hatimle kılınan teravih namazının ardından sahura kadar vaaz ve okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi.

Bişkek Merkezi İmam Serahsi Camisi'nde de Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi. Müslümanlar namaz kıldı, topluca dua etti.

Cemaate, sahurda cami avlusunda yemek verildi.

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Kadir Gecesi, Kırgızistan, Satuk Buğra, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da Kadir Gecesi'nde camiler doldu - Son Dakika


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