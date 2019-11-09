Son Dakika Haberleri: - Kırgızistan'da Kafede Patlama, Yaralılar Var
Son Dakika Güncel - Kırgızistan'da Kafede Patlama, Yaralılar Var

- Kırgızistan'da Kafede Patlama, Yaralılar Var

7 saat önce

- Kırgızistan'da kafede patlama, yaralılar varBİŞKEK - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan bir kafede 3 patlamanın meydana geldiği belirtildi.

- Kırgızistan'da kafede patlama, yaralılar var

BİŞKEK - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan bir kafede 3 patlamanın meydana geldiği belirtildi. Patlama sonucu yaralıların olduğu belirtildi.

Kırgızistan'da bir kafede patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle yaralıların olduğu belirtilirken net bir sayı açıklanamadı. Görgü tanıkları, kafede meydana gelen ilk patlamanın ardından iki patlamanın daha olduğunu belirtti. Patlamanın ardından alev alev yanan kafede bulunan 2 kişi tahliye edildi. Olaya müdahale eden yetkililerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İlk belirlemelere göre yüksek basınçlı gaz tüplerinin patlamaya neden olabileceği bildirildi.

- Kırgızistan'da Kafede Patlama, Yaralılar Var

Kırgızistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:47 Kaynak: İHA
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