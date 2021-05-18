Kırgızistan'da Kanadalı şirketin işlettiği Kumtor altın madenine kayyum atandı

Kırgızistan'da meclisin önerisi üzerine hükümet, Kanada sermayeli Centerra Gold şirketinin 2006'dan bu yana işlettiği Kumtor altın madenine kayyum atadı.

Hükümetten yapılan açıklamaya göre, Kabine Başkanı Ulukbek Maripov, bir araya geldiği Kumtor altın madeni çalışanlarını kayyum yönetimi ile tanıştırdı.

Kumtor Anonim Şirketinin başına Kırgızistan ve Kanada vatandaşı Tengiz Bolturuk'u görevlendiren Maripov, madenin kapatılmayacağını, çalışanların ödemelerinin zamanında yapılacağını ve işten çıkarmaların olmayacağını vurguladı.

Ülkenin kuzeyindeki Issık Göl Bölgesi'nde 4 bin rakımda yer alan Kumtor altın madeni için üç ay önce milletvekili Akılbek Caparov'un başkanlığında kurulan geçici Meclis Araştırma Komisyonu sonuç raporunu dün açıklamıştı.

Raporda, Centerra Gold şirketinin Kumtor Altın Anonim Şirketi aracılığıyla işlettiği madende çevreye büyük zarar verildiği tespit edilmiş ve ulusal yasaları görmezden gelmekle suçlanan şirketin başına kayyum atanması tavsiye edilmişti.

Bunun üzerine olağanüstü toplanan meclis, hükümete, Kumtor altın madenine kayyum atamasını önermişti.

Centtera Gold şirketinden yapılan açıklamada ülke yönetimi ile iş birliği aranmaya devam edildiği ve gerekirse tüm uyuşmazlıkların uluslararası tahkimde çözüleceği kaydetmişti.

Kırgızistan ekonomisine büyük katkısı olan ve yaklaşık 4 bin işçinin çalıştığı Kumtor altın madeni, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 12'den fazlasını sağlıyor.