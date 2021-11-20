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Kırgızistan'da Kanadalı şirketin Kumtor altın madeninden vazgeçtiği duyuruldu - Son Dakika

Kırgızistan'da Kanadalı şirketin Kumtor altın madeninden vazgeçtiği duyuruldu

20.11.2021 15:17
Kırgızistan'da Kanadalı şirketin Kumtor altın madeninden vazgeçtiği duyuruldu

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Kanadalı Centerra Gold Inc. şirketinin ülkedeki Kumtor altın madeninden vazgeçtiğini bildirdi.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Kanadalı Centerra Gold Inc. şirketinin ülkedeki Kumtor altın madeninden vazgeçtiğini bildirdi.

Bakanlar Kurulu Başkanı Caparov yaptığı yazılı açıklamada, Centerra Gold Inc. şirketinin Kırgız halkının ulusal hazinesi olan Kumtor altın madenine artık sahip olmadıklarını kabul etme kararı aldığını belirtti.

Caparov, açıklamasında şunları kaydetti:

"Centerra Gold Inc. şirketi, 926 milyon doları defter değerinden çıkarmak suretiyle Kumtor altın madeni üzerindeki kontrol kaybını yansıtmak zorunda kaldı. Centerra Gold Inc. şirketi, söz konusu kararı Kanada'nın Ontario Menkul Kıymetler Komisyonunun talebi üzerine aldı.

Uluslararası toplumun, (Kumtor altın madenine kayyum atanmasını) bunun yatırımcıların çıkarlarını ihlal etmekle ilgili olmadığına yakında ikna olacağına inanıyoruz."

Caparov, Bakanlar Kurulu'nun Kırgızistan halkının ulusal çıkarlarını ve hukukun üstünlüğünü aktif olarak savunmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Kumtor altın madenine 18 Mayıs'ta kayyum atanmıştı

Kırgızistan'da Meclisin önerisi üzerine hükümet, çevreye büyük zarar verildiği gerekçesiyle Kanada sermayeli Centerra Gold şirketinin Kırgızistan'da 2006'dan bu yana işlettiği Kumtor altın madenine 18 Mayıs'ta kayyum atamıştı.

Centtera Gold şirketi de ülke yönetimiyle iş birliği aranmaya devam edildiğini ve gerekirse tüm uyuşmazlıkların uluslararası tahkimde çözüleceğini kaydetmişti.

Kayyum atanmasının ardından Kırgızistan hükümet yetkilileri, Centtera Gold şirketin yöneticileri ile İsviçre'de bir kez temasa geçmişti.

Kırgızistan ekonomisine büyük katkısı olan ve yaklaşık 4 bin işçinin çalıştığı Kumtor altın madeni, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 12'sinden fazlasını sağlıyor.

Togo Cumhuriyeti, Kırgızistan, Kayyum, Kabine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da Kanadalı şirketin Kumtor altın madeninden vazgeçtiği duyuruldu - Son Dakika


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