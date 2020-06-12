Kırgızistan'da karantina sonrası ilk cuma namazı kılındı - Son Dakika

Camiye vatandaşların gelmesi

Baş Müftü Maksatbek Toktomuşev'in namazı kıldırması

Cematin namazda tedbirlere dikkat etmesi - Kırgızistan'da karantina sonrası ilk cuma namazı kılındı

BİŞKEK - Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında 21 Mart'ta kapatılan ve 8 Haziran'da yeniden ibadete açılan camilerde salgına karşı tedbirler alınarak ilk cuma namazı kılındı.

Bişkek'teki merkezi İmam Serahsi Camisi'nin girişinde ateş ölçümü yapıldı ve maske dağıtıldı. Önlemler kapsamında, camide 1,5 metre mesafeye dikkat edilerek namaz kılındı. Baş Müftü Maksatbek Toktomuşev'un kıldırdığı cuma namazın ardından yapılan duada salgının sona ermesi ve hastalara acil şifa temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev'in kabinesinin hazırladığı ve parlamentonun kabul ettiği 2020 yılı bütçe kesintisini onaylandı. Bütçede yaklaşık 383 milyon dolar kesintisi yapıldı.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vaka sayısı 37 artarak 2 bin 166'ya, taburcu edilenlerin sayısı 38 artarak 1668'e yükseldi. 1693 kişinin hastanelerde gözetim altında, 9 bin 272 kişinin ise ev karantinasında bulunduğu ülkede, bugüne kadar 26 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.