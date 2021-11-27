Kırgızistan'da kayak sezonu Karakol kayak merkezinde açıldı - Son Dakika

Kırgızistan'ın kuzeyinde kış turizminin en önemli merkezlerinden Karakol'da, yoğun kar yağışlarıyla kayak sezonu açıldı.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Azamat Camankulov, Issık Göl Bölgesi'nde yer alan Karakol şehrindeki kayak merkezinde, 2021-2022 kış turizm sezonunun açılışını gerçekleştirdi.

Camankulov, burada yaptığı konuşmada, Kırgızistan'ın sadece zengin tarihi ile değil, aynı zamanda dağ ve eteklerinin doğasının zenginliği, ılıman iklimi ile de dünyanın her yerinden binlerce turisti çektiğini söyledi.

Kış turizminin ülke ekonomisi için en önemli alanlardan biri olduğunu vurgulayan Camankulov, ülkedeki dağların doğaseverler ve kayakçılar için büyük fırsat olduğunu kaydetti.

Etkinliğe katılanlar pistlerde karın tadını doyasıya çıkardı.

Ülkede 17'si faal olmak üzere toplam 23 kayak merkezi bulunuyor ve modern kayak merkezleri çoğunlukla ülkenin kuzeyindeki Çuy ve Issık-Kul bölgelerinde yer alıyor.

Kırgızistan'da Karakol, Çunkurçak, Orlovka, Too-Aşuu, Zil, Toğuz Bulak, Nevruz, Oruu-Say, Ak-Taş, Kaşka-Su, Politeh, Susamır, Çon-Taş ve Ski-Tatır'da isimli kayak merkezleri dikkati çekiyor.