Kırgızistan'da Kırgızcanın yaygınlaştırılmasını öngören yasa tasarısı hazırlandı - Son Dakika

Kırgızistan'da Kırgızcanın kamusal hayatın her alanında yaygınlaştırılmasını öngören yasa tasarısı hazırlandı.

Devlet Dili Ulusal Komisyonu uzmanlarınca hazırlanan "Kırgız Cumhuriyeti'nin devlet dili hakkındaki" yasa tasarısında, Kırgızcanın kültürel değerlerin doğduğu eski Türk dillerinden biri olduğu vurgulandı.

Kırgızcanın resmi dil olarak statüsünün anayasada yer aldığına, egemen Kırgız Cumhuriyeti'ni oluşturan halkın dili ve ülkedeki etnik halkların iletişim dili olduğuna tasarıda yer verildi.

Tasarıda, Kırgız halkının kimliğinin geliştirilmesinin ve dil politikasının iyileştirilmesinin, devlet dilinin geniş ve tam olarak kullanılmasının ve devlet dilinin kamusal hayatın her alanında korunmasının temelini oluşturduğu belirtildi.

Ülkede yaşayan tüm etnik halkların temsilcilerinin dillerinin özgürce geliştirilmesi ilkesine bağlı kalındığı ve her vatandaşın ana dilin yanı sıra eğitim, öğretim ve yaratıcılık alanında dilini özgürce kullanma hakkına sahip olduğu kaydedildi.

Rusçanın da resmi dil olduğu ülkede Kırgızcayla ilgili yasa tasarısı, parlamentoda kabul edilmesi halinde Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un imzasına sunulacak.