Kırgızistan'da Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü zirvesi

Kırgızistan'da gerçekleştirilen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) zirvesinde, dönem başkanlığını üstlenen Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, barış operasyonlarında yer almak üzere barış gücü altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, " Suriye'de terör ile mücadelede kazandığımız tecrübeyi paylaşmaya hazırız." dedi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Ala-Arça Cumhurbaşkanlığı Konutları'ndaki Kongre Merkezi'nde başlayan Kollektif Güvenlik Antlaşması Örgütü zirvesine katılan üye ülke liderlerini tek tek karşıladı.

Karşılamanın ardından Ceenbekov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yanı sıra KGAÖ Geçici Genel Sekreteri Valeriy Semerikov ile aile fotoğrafı çektirdi.



Zirve kapsamında, KGAÖ üyesi ülkelerin liderleri ilk olarak, uluslararası ve bölgesel güvenlik sorunlarının masaya yatırıldığı baş başa bir toplantı yaptı.

Geniş katılımlı oturumda ise, Tacik-Afgan sınırının güçlendirilmesi, KGAÖ üye devletlerinin Küresel Terörle Mücadele Stratejisi'ni uygulaması ve bilgi güvenliği alanındaki tehditlere karşı mücadele mekanizmalarının iyileştirilmesi konuları ele alındı.

"Rusya'nın güvenlik ve istikrara sağladığı katkıyı takdir ediyoruz"

KGAÖ Dönem Başkanı Ceenbekov, zirvede yaptığı konuşmada, Avrasya bölgesinin güvenliğinin sağlanmasında Rusya'nın çabalarına dikkati çekerek, "Rusya'nın Orenburg kentinde son modern silahların kullanıldığı 'Merkez 2019' adlı askeri tatbikatını şahsen izledim ve çok etkilendim. KGAÖ üye ülkeleri olarak dış sınırlarımızın güvenliği konusunda rahat olabiliriz. Kırgızistan olarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in KGAÖ üye ülke sınırları içinde güvenlik ve istikrarın sağladığı katkıyı takdirle karşılıyoruz." diye konuştu.

KGAÖ dönem başkanlığının Rusya'ya geçtiği bilgisini de veren Ceenbekov, Putin'i, dönem başkanlığı dolayısıyla tebrik etti.

"Örgütün 'arkadaş çevresi'ni genişletmeye destek sözü"

Rusya Devlet Başkanı Putin de partner ülkelerle uluslararası terörizm alanında iş birliğini sürdüreceklerinin altını çizerek, "Suriye'de terör ile mücadelede kazandığımız tecrübeyi paylaşmaya hazırız." dedi.

Putin, örgütün askeri operasyonel gücünün de geliştirilmesi gerektiğine işaret ederek, "Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde sürdürülen barış operasyonlarında yer almak için KGAÖ'nün, barış gücü altyapısının hazırlanması ve güçlendirilmesine ağırlık verilmeli." ifadesini kullandı.



"Üye ülkelerin desteği ile KGAÖ ile yakın iş birliği isteyen devletlerle görüşmeye başlayabiliriz." diyen Putin, örgütün 'arkadaş çevresini' genişletmesine destek olacaklarını kaydetti.

Örgütün Geçici Genel Sekreteri Valeriy Semerikov, gazetecilere yaptığı açıklamada, zirvede, Genel Sekreterlik görevine 1 Ocak 2020 itibarıyla Belarus'tan Stanislav Zas'ın getirilmesine karar verildiğini bildirdi.