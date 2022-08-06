Kırgızistan'da "Kobalt-2022" askeri tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Kırgızistan'da "Kobalt-2022" askeri tatbikatı yapıldı

06.08.2022 13:17
Kırgızistan'da "Kobalt-2022" askeri tatbikatı yapıldı

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi ülkelerin silahlı kuvvetlerince "Kobalt-2022" tatbikatı gerçekleştirildi.

Kırgızistan'da, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi ülkelerin silahlı kuvvetlerince "Kobalt-2022" tatbikatı gerçekleştirildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Issık Göl Bölgesi Edelveys tatbikat alanındaki askeri tatbikata, KGAÖ üyesi Rusya, Belarus, Kazakistan, Tacikistan ve Kırgızistan askeri güçleri ile müşterek personelinin katıldığı belirtildi.

"Kobalt-2022" adı verilen eğitim ve uygulamalı tatbikatın, haydut ve terör örgütü oluşumlarının tespit edilmesi ve etkisiz hale getirilmesinin yanı sıra silah depolarının keşfedilmesi, uyuşturucu kaçakçılığı kanallarının bloke edilmesi ve narkotik maddelerin imhası amacıyla düzenlendiği ifade edildi.

Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı General Erlis Terdikbayev, KGAÖ Genel Sekreteri General Stanislav Zas ve Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov'un da izlediği tatbikatın sona ermesinin ardından askeri geçit ve ödül töreni yapıldığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Kırgızistan, Belarus, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da 'Kobalt-2022' askeri tatbikatı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırgızistan'da "Kobalt-2022" askeri tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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