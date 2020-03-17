Kırgızistan'da korona önlemleri arttırılmaya devam ediyor - Son Dakika

Korona vak'asının görülmediği Kırgızistan'da virüse karşı alınan önlemler arttırılmaya devam ediyor.



Dünya genelinde hızla yayılan korona virüsüne karşı, henüz vak'a tespit edilmeyen Kırgızistan'da önlemler arttırılmaya devam ediyor. Başkent Bişkek'te Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un ev sahipliğinde düzenlenen Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda ülke genelinde korona virüsüne karşı alınan önlemler açıklandı. Açıklamada, ülkedeki tüm eğitim kurumlarının 3 haftalığına tatil edilmesi kararının verildiği, 16 Mart - 8 Nisan 2020 tarihleri boyunca kapalı kalacak olan okullarda öğretim üyelerinin devamlı çalışacakları ve maaşlarının ödeneceği duyuruldu. Açıklamada, ebeveynlere karantina döneminde çocukların evde olmalarını sağlamaları tavsiye edilirken, ülke genelinde gece kulüpleri, internet kafeler, sinema ve tiyatroların da bir süreliğine kapatılacağı da belirtildi.



Kitle etkinlikleri yasaklandı



Alınan önlemler kapsamında ülke genelinde düğün, kuran okutmak ve diğer aile toplanmalarının da bir süreliğine askıya alındığı belirtilerek, kurallara uymayanlara ceza verileceği ifade edildi.



Öte yandan geçtiğimiz günlerde ülke genelindeki pazar, market ve dükkanlarda temel ürünler için talep artarken, bu durumdan yararlanmaya çalışan bazı dükkan sahiplerinin ürünlerin fiyatlarını arttırması ülkede tepkilere neden olmuştu. Bu nedenle birincil gıda ürünlerinin fiyatlarını arttıran ve virüsle ilgili yanlış mesajlar yayan kişiler de gözaltına alındı. - BİŞKEK