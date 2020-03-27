Kırgızistan'da koronavirüs önlemleri - Son Dakika
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Kırgızistan'da koronavirüs önlemleri

13 dakika önce

Kazakistan, Rusya, Ukrayna ve Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse karşı önlemler artıyor.

Kazakistan, Rusya, Ukrayna ve Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse karşı önlemler artıyor.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamada, 196 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 1036'ya yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 45 hastanın iyileştiği, bir kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 4'e yükseldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi de 145 bine yakın kişinin koronavirüs şüphesiyle gözetim altında tutulduğunu aktardı.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, restoranların 28 Mart-5 Nisan tarihlerinde kapalı olmasına ve paket servis hizmeti vermesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kararnamede, vatandaşların turistik amaçlı seyahat etmemesi önerildi ve 28 Mart-1 Haziran tarihlerinde termal tesisler ve kayak merkezlerinin kapalı olacağı ifade edildi.

Kovid-19 hastalarının karantinada tutulduğu Moskova'daki Kommunarka Hastanesi Başhekimi Denis Protsenko, ülkede vaka sayısının gelecek hafta ortasında veya sonunda zirve yapmasını beklediklerini söyledi.

Protsenko, ayrıca ülkede salgının yayılmasıyla ilgili "İtalya senaryosuna" hazırlıklı olmak, daha üzücü sonuçların yaşanmaması için tedbiri elden bırakmamak gerektiğinin altını çizdi.

Ukrayna'da 62 vaka daha

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüse 62 kişide daha rastlanmasıyla vaka sayısının 218'e çıktığı belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülke sınırlarının kapatılacağını ve tüm yolcu seferlerinin durdurulacağını ifade etti.

Zelenskiy ayrıca, yurt dışından yaklaşık 80 bin vatandaşın tahliye edildiğini, bu yönde çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Ülkede, Kovid-19 kaynaklı 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Ermenistan'da vaka sayısı 329'a ulaştı

Ermenistan'da vaka sayısı 39 kişi artarak 329 oldu. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bir hastanın yaşamını yitirdiği, 18 hastanın iyileştiği, 311 vakanın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Moldova'da 28 yeni vaka

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu, 28 kişide daha Kovid-19'un tespit edilmesiyle vaka sayısının 177'ye çıktığını bildirdi.

Başbakan İon Kiku da sağlık, savunma ve güvenlik kurumları çalışanları hariç kamu personelinin 28 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasında idari izinli olacağını duyurdu.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle bir kişi hayatını kaybetmişti.

Kırgızistan'da vaka sayısı 56'ya çıktı

Kırgızistan'da 14 kişide daha Kovid-19'un tespit edilmesiyle vaka sayısı 56'ya ulaştı.

OHAL ilan edilen şehirlerin caddeleri ve otobüs duraklarında dezenfeksiyon çalışmaları başladı.

Başkent Bişkek'te kamu binalarının olduğu merkeze araçların girişi dezenfeksiyon çalışmaları nedeniyle kapatıldı. Kent girişlerinde askerlerin görev aldığı denetleme noktalarında, trafik polisleri şehir merkezinde ikameti olmayan sürücüleri geri çevirdi.

Kazakistan'ın başkentinde işletmelerin faaliyetine ara verilecek

Kazakistan Olağanüstü Hal Devlet Komisyonu, 30 Mart-5 Nisan'da başkent Nur Sultan ve Almatı şehrinde market, eczane, valilik, sağlık ve emniyet kurumları hariç tüm işletmelerin faaliyetinin durdurulması kararı aldı.

Kovid-19 nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği Kazakistan'da, vaka sayısı 1 kişi artarak 125'e ulaştı.

Gürcistan'da 4 kişide daha Kovid-19 görüldü

Gürcistan hükümetinin Kovid-19'la ilgili özel oluşturduğu internet sitesinden yapılan açıklamada, 4 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 81'e çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, iyileşen hasta sayısının 13'e yükseldiği kaydedildi.

Kırgızistan'da koronavirüs önlemleri

Koronavirüs, Kazakistan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 02:17 Kaynak: AA

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