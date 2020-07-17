KIRGIZİSTAN'DA KORONAVİRÜSE YAKALANAN 4 TÜRK İSTANBUL'A GETİRİLDİ - Son Dakika

KIRGIZİSTAN'DA KORONAVİRÜSE YAKALANAN 4 TÜRK İSTANBUL'A GETİRİLDİ
KIRGIZİSTAN'DA KORONAVİRÜSE YAKALANAN 4 TÜRK İSTANBUL'A GETİRİLDİ Kırgızistan'da koronavirüse yakalanan 4 Türk vatandaşı, gönderilen hava ambulansıyla Türkiye'ye getirildi.
KIRGIZİSTAN'DA KORONAVİRÜSE YAKALANAN 4 TÜRK İSTANBUL'A GETİRİLDİ
Kırgızistan'da koronavirüse yakalanan 4 Türk vatandaşı, gönderilen hava ambulansıyla Türkiye'ye getirildi. Atatürk Havalimanı'na inen ambulans uçaktan alınan 4 kişi, hastaneye sevk edildi.
Kırgızistan'da koronavirüse yakalanan 4 Türk vatandaşı Sağlık Bakanlığı tarafından ülkeye gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. 4 Türk vatandaşı hastayı getirmek için Ankara'dan 18.52'de havalanan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak, 22.15'te Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e indi. Buradan aldığı hastalarla havalanan ambulans uçak, sabah 07.15 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Uçaktan alınan 4 kişi, hazır bekletilen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
- Hasırcıoğlu
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 07:51 Kaynak: DHA
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