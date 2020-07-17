Kırgızistan'da Kovid-19 tedavisi gören 4 Türk vatandaşı ambulans uçakla yurda getirildi - Son Dakika

Bu kapsamda, Kırgızistan'a gönderilen Sağlık Bakanlığına ait TC-CJB kuyruk numaralı ambulans uçağı, başkent Bişkek'ten aldığı Türk vatandaşlarıyla saat 22.15'te havalandı.

Kırgızistan'da Kovid-19 nedeniyle tedavi gören Burhanettin Ç. (51), İsmail Ş. (55), Mehmet Yılmaz (47) ile Ramazan Özdemir (39), ülkelerinde tedavi edilme talepleri üzerine nakil operasyonu başlatıldı.

Kırgızistan 'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan iki Türk vatandaşı Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla yurda getirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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