Kırgızistan'da köylü kadınların el emeği ürünleri görücüye çıktı

Kırgızistan'da, deniz seviyesinden 2 bin 400 metre yüksekte bulunan, ülkenin en yüksek rakımlı Oş Bölgesi'ne bağlı Alay ve Çon Alay'daki kadınların ürettikleri el işi ürünler görücüye çıktı.

Başkent Bişkek'teki Ressamlar Birliği Sergi Salonu'nda, köylü kadınların aile bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla "Alay'dan Dünya'ya" sloganıyla düzenlenen sergide, el işi ürünler satışa sunuldu.

Yerli ve yabancı kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin desteklediği sergide, keçe ve örgü ürünleri, kilimler, aksesuarlar, çantalar, şapkalar, cüzdanlar, terlikler, kıyafetler, hediyelik eşyalar ve geleneksel ev ürünleri yer aldı.

Şehir sakinleri ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği sergide, yöresel kıyafetlerin tanıtıldığı defile düzenlendi, ayrıca kadınlar tarafından el işi dersleri verildi.

Sergiyi ziyaret eden Kırgızistan Parlamento Başkan Yardımcısı Aida Kasımaliyeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alay ve Çon Alay ilçelerinin yüksek dağları, güzel tabiatı, sert soğuğu ve insanlarının karakteriyle tanındığına belirterek, yöre kadınlarına destek verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kasımaliyeva, bölge kadınının ürettiği ürünlerin doğal ve kaliteli olduğunu vurgulayarak, "Sade renkli ürünler ve kıyafetleri günümüzün modasına uyarlayan kadınların, ulusal ve uluslararası pazara çıkarak ürünlerini pazarlayabilmelerini arzuluyorum." diye konuştu.

Kırgız markalarını dünyada tanıtmak amacıyla faaliyet gösteren Markalaştırma Derneğinin başkanı Bermet Tursaliyeva da yerel kültürü dünyadaki trendlere uyarlayarak yeni marka oluşturmanın yanı sıra dağ köylerinde yaşayan el işi ile uğraşan kadınlara umut olmayı ve gelir elde etmelerini amaçladıklarını belirtti.

"Ürettiklerimizi bedava dağıtıyorduk"

Çon Alaylı zanaatkar Jibek Turatbekova, küçüklüğünden beri el işiyle uğraştığını ifade ederek, "Bugüne kadar ürettiklerimizi hep bedava dağıtıyorduk. Şimdi bize el işi ürünlerimizi satarak aile ekonomimize katkı sağlamamız için destek verildi. Bundan sonra ekonomik durumumuz düzelecek." dedi.

Zanaatkar bir aileden geldiğini dile getiren Turatbekova, "Yıllardır tarihimizi ve geleneklerimizi yaşatıyoruz. El işini gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Bu sergi bizim için bir umut oldu. Sergiye katılarak siparişleri almaya hazırız." şeklinde konuştu.