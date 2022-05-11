Kırgızistan'da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Kırgızistan'da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi

11.05.2022 15:48

Kırgızistan Müftülüğünce Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması yapıldı.

Kırgızistan Müftülüğünce Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması yapıldı.

Kırgızistan Müftü Yardımcısı Samidin Atabayev, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, ülkede ilk kez Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendiğini belirtti.

Atabayev, Müslümanların her şeyin üstünde tuttuğu, eline aldığında öpüp alnına getirdiği Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın sözü olduğunu ifade etti.

Kur'an-ı Kerim'in Kadir gecesinde indirilmiş olmasının ramazanı ayların sultanı haline getirdiğini belirten Atabayev, "Bugün düzenlediğimiz Kur'an Bayramı Kırgızistan için bir berekettir. Değerli halkımız, hepimiz Kur'an'ı sevmeliyiz, okumalıyız, çocuklarımıza öğretmeliyiz ve ona hizmet etmeliyiz." dedi.

Yoğun ilgi gören ve vaazların da verildiği etkinlikte, ülke genelinde ilahiyatçılar arasında düzenlenen elemelerin finalinde Kur'an-ı Kerim okundu.

Kırgızistan'da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi
Kırgızistan'da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi
Kırgızistan'da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi
Kırgızistan'da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi - Son Dakika


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