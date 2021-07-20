Kırgızistan'da Kurban Bayramı namazı kılındı - Son Dakika

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kurulan Merkez İmam Serahsi Camisi'nde binlerce Müslüman Kurban Bayramı namazını eda etti.

İmamların vaazlarıyla başlayan bayram namazına, Bakanlar Kurulu Başkanı Ulukbek Maripov, geçici Bişkek Belediye Başkanı Baktıbek Kudaybergenov, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ile vatandaşlar katıldı.

Halkın Kurban Bayramı'nı kutlayan Maripov, "Ülkemizde birlik ve beraberlik olsun. İstikrar olsun. Allah, kurbanlıklarınızı kabul etsin. Biz çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Sınavlarla karşı karşıya kaldığımız günlerde sabırlı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Doğan da Kırgızca konuşarak bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Ülke müftüsü Zamir Rakiyev ise bayram hutbesinde, çocuk terbiyesi ile birlik ve beraberlik konusuna vurgu yaptı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından vatandaşlar bayramlaşarak camiden ayrıldı.