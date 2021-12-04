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Kırgızistan'da Manas Destanı Günü konserle kutlandı - Son Dakika

Kırgızistan'da Manas Destanı Günü konserle kutlandı

04.12.2021 14:53

Kırgızistan'da 6 yıl önce ilan edilen 4 Aralık Manas Destanı Günü, düzenlenen konserle kutlandı.

Kırgızistan'da 6 yıl önce ilan edilen 4 Aralık Manas Destanı Günü, düzenlenen konserle kutlandı.

Başkent Bişkek'teki Devlet Konser Salonu'nda düzenlenen konser programına, 500 bin 553 mısradan oluşan Kırgız Manas Destanı'nı ezbere bilenler, bürokratlar, askerler, gençler ve davetliler katıldı.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Azamat Camankulov, burada yaptığı konuşmada, "Kırgızistan'da bugün Manas Destanı Günü kutlanıyor." dedi.

Rus Çarlığı döneminde Manas Destanı'nın tanınmasında emeği geçenleri şükranla anan Camankulov, Sovyetler Birliği döneminde de Manas Destanı ile ilgili çalışmada bulunanların dönemin rejimi tarafından "vatan haini" ilan edildiğini hatırlattı.

Camankulov, genç nesillerin, Manas Destanı'nın bugüne kadar ne büyük zorluklarla ulaştığını ve Manas Destanı'nın yaşatılmasında emeği geçenleri bilmesi gerektiğini söyledi.

Destanın 4 Aralık'ta UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındığını anımsatan Camankulov, ülkede Manas Destanı Araştırma Akademisi ile Manas Tiyatrosu'nu kurduklarını aktardı.

Kırgızistan Devlet Sekreteri Suyunbek Kasmambetov da Manas Destanı'nın her Kırgız ailesinde bilindiğini, söylendiğini, tiyatro, kitap ve filmlere konu olduğunu vurguladı.

Kasmambetov, destanda, Kırgız devletinin yönetim şekli, uluslararası ilişkileri, ekonomisi, siyaseti, etnik halklar arası ilişkileri, geleceğe giden yolu, amacı ve vatanseverliğin anlatıldığını ifade etti.

Destanı okuyan Manasçıların ödüllendirildiği programda, Manas Tiyatrosu oyuncuları Manas konulu tiyatro oyununu sahnelendi ve Manas Destanı konulu konseriyle devam etti.

Kırgızların Manas Destanı 500 bin 553 mısradan oluşuyor

Kırgız Milli Manas Destanı, baba Manas, oğul Semetey ve torun Seytek dönemlerini anlatan üç bölüm olmak üzere, 500 bin 553 mısradan oluşuyor.

Destan, 1000 yıl önceki Kırgızların kahramanı Manas'ı, halkın yaşam tarzı, örf ve adetleri, coğrafyası, gelenekleri, dini ve inançları, halklar arasındaki ilişkilerin yanı sıra kahramanlık hikayelerini anlatıyor.

En büyük destan olarak Dünya Rekorlar Kitabı'nda yer alan destanın bütününü eksiksiz ezbere bilen ve anlatmayı meslek edinen kişilere Manasçı adı veriliyor.

Kırgızistan'da Manas Destanı Günü konserle kutlandı
Kırgızistan'da Manas Destanı Günü konserle kutlandı
Kırgızistan'da Manas Destanı Günü konserle kutlandı
Kırgızistan'da Manas Destanı Günü konserle kutlandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da Manas Destanı Günü konserle kutlandı - Son Dakika


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