(düzeltme) Kırgızistan'da Meclis Başkanı Cumabekov ve Başbakan Boronov istifa etti - Son Dakika

Kırgızistan'da haftasonu yapılan milletvekili seçimlerinin sonuçlarını kabul etmeyen göstericilerin protestoları sürerken, Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve Başbakan Kubatbek Boronov istifa etti.

Kırgızistan'da haftasonu yapılan milletvekili seçimlerinin ardından tansiyon düşmüyor. Seçim sonuçlarını kabul etmeyenlerin gerçekleştirdikleri protestoların ardından seçimler iptal edilirken, Bişkek'te tansiyon halen yüksek. Adalet arayan ve iktidara gençlerin, eğitimlilerin geçmesini isteyen protestocuların başkent Bişkek'teki ana caddelerde toplandığı ülkede milletvekilleri olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Başkent Bişkek'teki Dostluk otelinde gerçekleştirilen toplantıya katılan milletvekili Mirlan Bakirov, Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'un istifa mektubunu okudu. Toplantıda, Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'un yanı sıra Başbakan Kubatbek Boronov'un istifa mektupları gösterildi.

Toplantıda yer alan diğer milletvekilleri Mıktıbek Abdıldayev'i Meclis Başkanlığı görevine getirdi. Yeni seçilen Meclis Başkanı Mıktıbek Abdıldayev milletvekillerinin olağanüstü toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Sadır Caparov'un Başbakanlığa çoğunluk koalisyonundan aday gösterildiğini söyledi. Abdıldayev açıklamasında, "Parlamento Anayasa Komisyonu'na ülke hükümetinin yapısını ve bileşimini sunması gerekiyor. Komite, adayın raporunu onayladıktan sonra parlamento adaylığını, programını, hükümetin yapısını ve üyelerini değerlendirecektir. Ancak aday gösterilen adayın milletvekillerinin çoğunluğu tarafından onaylanmasından sonra Kırgızistan'ın yeni başbakanlık görevini üstlenecek" ifadelerini kullandı.

2010-2013 yıllarında milletvekilliği yapan Sadır Caparov, Issık Göl bölgesine bağlı Karakol şehrinde gösteri düzenlediği ve bölgenin o dönemdeki Valisi Emilbek Kaptagayev'i rehin aldığı iddia edilerek 2018 yılında 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kırgızistan'ın başkentindeki merkez meydanda toplanan göstericilere bugün ülkenin ünlü şarkıcıları da eşlik ediyor. Ünlüler iktidara eski siyasetçilerin gelmemesini talep ederek ülkenin gelişmesine katkı sağlayacak yeni ve genç liderlerin geçmesini istediklerini belirtti.

Ülkede 5 Ekim'de başlayan protestolarda 164 kişi hastaneye kaldırılırken, 19 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. - BİŞKEK