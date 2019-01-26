Son Dakika Haberleri: Kırgızistan'da Meslek Kurslarını Tamamlayanlara Sertifikaları Verildi

Kırgızistan'da Meslek Kurslarını Tamamlayanlara Sertifikaları Verildi

36 dakika önce

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Nuri Şimşekler, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Kırgızistan'da insan yetiştirme konusunda ciddi gayretler sarf ettiğini belirterek, "TİKA'nın, Türkiye Cumhuriyeti adına, Kırgızistan'ın birçok yerinde,...

Kırgızistan'da Meslek Kurslarını Tamamlayanlara Sertifikaları Verildi, System.String[]
Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Nuri Şimşekler, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Kırgızistan'da insan yetiştirme konusunda ciddi gayretler sarf ettiğini belirterek, "TİKA'nın, Türkiye Cumhuriyeti adına, Kırgızistan'ın birçok yerinde, ülkemizin imkanlarını dostlarımızla ve kardeşlerimizle paylaşmasından gurur duyuyoruz." dedi.

TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğü tarafından açılan meslek kurslarını tamamlayanlar için düzenlenen sertifika töreninde konuşan Şimşekler, meslek kurslarının TİKA'nın Kırgızistan'da ihtiyaç duyulan insan kaynağı yetiştirmede en anlamlı faaliyetlerinden biri olduğunun altını çizdi.

TİKA'nın başta kardeş Türk Cumhuriyetleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde Türkiye'nin imkanlarını o ülke vatandaşlarına sunduğunu aktaran Şimşekler, şöyle konuştu:

"TİKA bu çerçevede Kırgızistan'da ekmek fırını ve hastanenin yanı sıra değişik binalar inşa ediyor, teçhizat ve cihaz yardımı yapıyor. Ama bundan daha önemlisi bu binaların içinde çalışacak iş gücü, insan yetiştirilmesi konusunda da ciddi gayretler sarf ediyor. İşte o gayretlerden bir tanesi de sizlerin katılmış olduğunuz hem bilgisayar hem de terzi - dikiş kursları. TİKA'nın, Türkiye Cumhuriyeti adına, Kırgızistan'ın birçok yerinde, ülkemizin imkanlarını dostlarımızla ve kardeşlerimizle paylaşmasından gurur duyuyoruz."

Kırgızistan - Türkiye Cengiz Aytmatov Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, "temel bilgisayar", "audio ve video montaj", "3D modelleme ve animasyon", "grafik tasarım", "web dizayn" ve "dikiş-nakış" alanında iki aylık mesleki eğitim kursunu tamamlayan 44 kursiyere sertifikaları verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:05 Kaynak: AA

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