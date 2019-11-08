Kırgızistan'da Mevlit Kandili programı organize edildi
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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türkiye'nin yaptırdığı Merkez İmam Serahsi Camisi'nde Mevlit Kandili programı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:00 Kaynak: AA
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türkiye'nin yaptırdığı Merkez İmam Serahsi Camisi'nde Mevlit Kandili programı düzenlendi.
Kırgızistan Müftülüğü ile Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğinin iş birliğiyle organize edilen programda, Türk din görevlileri tarafından mevlit okundu ve dua edildi.
Din Hizmetleri Müşaviri Şemsettin Ünal, programda Hazreti Muhammed'in doğumunun anlamına dair vaaz verdi.
Cami çıkışında cemaate etli pilav ve ayran ikram edildi.
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