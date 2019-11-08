Son Dakika Haberleri: Kırgızistan'da Mevlit Kandili programı organize edildi
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Kırgızistan'da Mevlit Kandili programı organize edildi

6 saat önce

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türkiye'nin yaptırdığı Merkez İmam Serahsi Camisi'nde Mevlit Kandili programı düzenlendi.

Kırgızistan'da Mevlit Kandili programı organize edildi, System.String[]

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türkiye'nin yaptırdığı Merkez İmam Serahsi Camisi'nde Mevlit Kandili programı düzenlendi.

Kırgızistan Müftülüğü ile Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğinin iş birliğiyle organize edilen programda, Türk din görevlileri tarafından mevlit okundu ve dua edildi.

Din Hizmetleri Müşaviri Şemsettin Ünal, programda Hazreti Muhammed'in doğumunun anlamına dair vaaz verdi.

Cami çıkışında cemaate etli pilav ve ayran ikram edildi.

Mevlit Kandili, Kırgızistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:00 Kaynak: AA
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