Kırgızistan'da Mevlit Kandili programı organize edildi

Kırgızistan Müftülüğü ile Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğinin iş birliğiyle organize edilen programda, Türk din görevlileri tarafından mevlit okundu ve dua edildi.

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