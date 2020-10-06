Kırgızistan'da milletvekili seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler, Cumhurbaşkanlığı Sarayını... - Son Dakika

Kırgızistan'da milletvekili seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler, Cumhurbaşkanlığı Sarayını...
Kırgızistan'da milletvekili seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler, Cumhurbaşkanlığı Sarayını ve parlamentoyu işgal etti.
Kırgızistan'da milletvekili seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler, Cumhurbaşkanlığı Sarayını ve parlamentoyu işgal etti.
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