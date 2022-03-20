Kırgızistan'da Nevruz Bayramı tatlısı "sümölök" pişirilmeye başlandı - Son Dakika
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Kırgızistan'da Nevruz Bayramı tatlısı "sümölök" pişirilmeye başlandı

20.03.2022 16:51
Kırgızistan'da Nevruz Bayramı tatlısı "sümölök" pişirilmeye başlandı

Kırgızistan'da Nevruz Bayramı tatlısı "sümölök" pişirilmeye başlandı.

Kırgızistan'da Nevruz Bayramı tatlısı "sümölök" pişirilmeye başlandı.

Nevruz sofrasında ikram etmek için pişirilen sümölök yapımında, yağ, filizlenmiş buğday, un ve su kullanılıyor.

Tatlının yanmaması için kazanın tabanına erik büyüklüğünde 41 taş dizildikten sonra malzemeler sırayla kazana atılıyor.

???????Tatlıyı hazırlama sürecinde, geleneksel çalgıların eşliğinde türküler söyleniyor, dualar ediliyor.

Erkek ve kadınların katılımıyla 12 saat boyunca yakılan ateşin üzerinde karıştırılarak pişirilen "sümölök", yarınki Nevruz Bayramı'nda gelen misafirlere ikram edilecek.

Nevruz Bayramı meydanlarda kutlanacak

Milli bayram Nevruz, yarın tüm ana meydanlarda kültürel etkinliklerle kutlanacak.

Bişkek Belediyesi, Nevruz için Ala-Too Meydanı'nda halk oyunları ve konser etkinliği düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve bazı bakanlar, ülkenin güneyindeki Batken bölgesindeki Nevruz kutlamalarına katılacak.

Kırgızlar, evlerine bayramlaşmaya gelecek konuklara sümölök ikramında bulunacak.

Kırgızistan'da Nevruz Bayramı tatlısı sümölök pişirilmeye başlandı
Kırgızistan'da Nevruz Bayramı tatlısı sümölök pişirilmeye başlandı
Kırgızistan'da Nevruz Bayramı tatlısı sümölök pişirilmeye başlandı

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Nevruz Bayramı, Kırgızistan, Buğday, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da Nevruz Bayramı tatlısı 'sümölök' pişirilmeye başlandı - Son Dakika


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