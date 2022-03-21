Kırgızistan'da Nevruz coşkusu - Son Dakika
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Kırgızistan'da Nevruz coşkusu

21.03.2022 10:06

Kırgızistan'da Nevruz Bayramı konser, tiyatro ve çeşitli kültürel etkinliklerle kutlandı.

Kırgızistan'da Nevruz Bayramı konser, tiyatro ve çeşitli kültürel etkinliklerle kutlandı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Nevruz Bayramı kutlamaları kapsamında birçok etkinlik düzenlendi. Halkın yoğun katılım gösterdiği etkinlikler, belediye tarafından Ala Too meydanında organize edilen tiyatro gösterileri ve konserlerle başladı. Erken saatlerde başlayan kutlamalara katılan birçok kişi, meydanda kurulan sahnede baharın gelişini müjdeleyen Nevruz ile ilgili tiyatro gösterilerini izledi. Ala Too meydanındaki kutlamalar, yerel sanatçıların hazırladığı konser programıyla devam etti. Sanatçılar, geleneksel müzik aleti kopuz eşliğinde şarkılar söyledi. Bişkek'teki kutlamalar, alışveriş merkezlerinde ve parklarda eş zamanlı olarak devam ederken, katılımcılara geleneksel yemekler ikram edildi. Sümelek olarak bilinen buğday kökü, yağ, un ve çeşitli malzemelerden hazırlanan Nevruz tatlısı dağıtıldı.

"KALBİMİZDE İYİ NİYETLER VE DİLEKLER UYANIYOR"

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, dün çalışma ziyareti düzenlediği Batken bölgesinde Nevruz tatlısı sümelek'i hazırlama sürecine katıldı. Nevruz'un, canlanmanın başlangıcı anlamına geldiğini ve bayramın bin yıllık tarih ile derin bir anlama sahip olduğunu belirten Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, "Doğanın kış uykusundan uyandığı bu günde, insan ve doğa arasındaki birlik ve uyumun göstergesi olarak kalbimizde iyi niyetler ve iyi dilekler uyanıyor" dedi. Babaların eskiden beri Nevruz'u bahar ve yenilenme bayramı olarak kutladığını ifade eden Caparov, bu geleneği devam ettirerek gündüz ile gecenin eşitlendiği ve doğanın yenilenmeye başladığı bu günde insanların birbirine iyi dilekler söylemesi gerektiğinin altını çizdi. Caparov, "Nevruz'un gelişiyle, ülkemizin kalkınması için asıl hedeflerimizin ve somut eylem planlarımızın gerçekleşmesini dileyelim" dedi. Cumhurbaşkanı Caparov hükümetin, halkın refahının sağlanması ve ekonominin geliştirilmesiyle ilgili somut adımlar attığını da sözlerine ekledi.

(Aliia Raimbekova/ İHA)

Kırgızistan'da Nevruz coşkusu
Kırgızistan'da Nevruz coşkusu
Kırgızistan'da Nevruz coşkusu
Kırgızistan'da Nevruz coşkusu
Kırgızistan'da Nevruz coşkusu
Kırgızistan'da Nevruz coşkusu
Kırgızistan'da Nevruz coşkusu
Kırgızistan'da Nevruz coşkusu
Kırgızistan'da Nevruz coşkusu
Kırgızistan'da Nevruz coşkusu
Kırgızistan'da Nevruz coşkusu
Kırgızistan'da Nevruz coşkusu
Kırgızistan'da Nevruz coşkusu

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Kırgızistan'da Nevruz Bayramı coşkuyla kutlanıyor Kırgızistan'da Nevruz Bayramı coşkuyla kutlanıyor Kırgızistan'da Nevruz Bayramı tatlısı 'sümölök' pişirilmeye başlandı Kırgızistan'da Nevruz Bayramı tatlısı 'sümölök' pişirilmeye başlandı

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Kaynak: İHA

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