Son Dakika Haberleri: Kırgızistan'da "Orta Asya'da Dijital Dönüşüm" konferansı
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Kırgızistan'da "Orta Asya'da Dijital Dönüşüm" konferansı

59 dakika önce

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, dijitalleşme süreciyle devlet kurumlarının verimliliğini artırmayı ve yolsuzluğu önlemeyi amaçladıklarını söyledi.

Kırgızistan'da

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, dijitalleşme süreciyle devlet kurumlarının verimliliğini artırmayı ve yolsuzluğu önlemeyi amaçladıklarını söyledi.

Ceenbekov'un katılımıyla "2019 Bölgesel Kalkınma ve Dijitalleşme Yılı" etkinlikleri kapsamında başkent Bişkek'te "Orta Asya'da Dijital Dönüşüm" konulu konferans düzenlendi.

Ülkesini dijitalleşme konusunda bölgesinde ön plana çıkarmak için hedef koyduklarını belirten Ceenbekov, bunun için bu 2019'u "Bölgesel Kalkınma ve Dijitalleşme Yılı" ilan ettiklerini anımsattı.

Ceenbekov, devletin dijitalleşme çabalarını ve hedeflerini anlatırken, "Dijitalleşme süreciyle devlet kurumlarının verimliliğini artırmayı ve yolsuzluğu önlemeyi amaçlıyoruz." dedi.

"Dijital teknolojiler, devlet hizmetlerinde tam olarak uygulanmıyor"

Kırgızistan'da dijital altyapının zayıflığının, kaliteli ürün üretiminin ve rekabetçiliğin önünde önemli bir engel teşkil ettiğini vurgulayan Ceenbekov, "Yüksek hızlı geniş bant internetin bulunmamasından dolayı ülkenin gelişmesini, özellikle kırsal bölgeleri olumsuz yönde etkileniyor. Dijital teknolojiler, devlet ve belediye hizmetlerinde tam olarak uygulanmıyor." diye konuştu.

Ceenbekov, ülkede e-kitap, elektronik sıra, mobil uygulamalarla ödeme gibi yeniliklerin de yerini aldığını hatırlatarak, kurumlar arasında veri ve bilgi paylaşımını, bazı devlet hizmetlerinin dijital formatta sunulmasını, "Güvenli Şehir" ve "Güvenli Trafik" projelerini uygulamaya devam ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ceenbekov, yargı, güvenlik, savcılık, eğitim, sağlık, acil servis, inşaat, enerji ve maden sanayi alanlarında dijitalleşme sürecinin hızlandırılması, bilgi ve teknoloji alanında yeni projelerin uygulanması için ortakların finansal desteğine ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:42 Kaynak: AA
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